Tifosi del Napoli delusi, Repubblica: almeno in 700 hanno aspettato i ragazzi di Gattuso

Delusi pure i tifosi che accompagnano il Napoli sin dal pomeriggio e fanno sentire il sostegno all’esterno del Maradona, come racconta Repubblica.

“Almeno in 700 aspettano il pullman della squadra al solito ingresso accanto ai Distinti per incitare Rino Gattuso e i giocatori. Gli azzurri, però, entrano da viale Marconi e scoppia la contestazione nei confronti del presidente De Laurentiis, ma la decisione non è di sua competenza, ma della Digos. I sostenitori del Napoli seguono la partita all’esterno dello stadio: fuochi d’artificio e cori arrivano in lontananza. Ma la maggiore preoccupazione di Gattuso è un Verona aggressivo e determinato”