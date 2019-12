Tensione Napoli, Repubblica: c'è un clima di tutti contro tutti, Ancelotti non è riuscito a mediare tra squadra e ADL

L'edizione odierna di Repubblica scrive sul momento della Ssc Napoli

"Il club ha confermato ieri di avere il potere per contratto di controllare perfino i suoi account social per contratto, ma di non averlo mai fatto. Altri veleni. Come la battaglia legale alle porte tra società e giocatori, decisi a contestare le multe ricevute per il loro ammutinamento del 5 novembre. Il tecnico non è stato capace di allontanare le tensioni dallo spogliatoio e di mediare tra Aurelio De Laurentiis ed i rivoltosi, finendo al contrario a distanza di un mese per far sua la decisione iniziale del presidente, che aveva indicato proprio nel ritiro l’unica soluzione per ricompattare il gruppo. Adesso Insigne e compagni in clausura ci sono finiti lo stesso, dopo avere però compromesso quasi definitivamente le loro possibilità di essere protagonisti e per giunta per scelta dell’allenatore. In un clima da tutti contro tutti"