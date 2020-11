Tegola Osimhen, CorSport: salta Rijeka e forse la Roma! La SSC Napoli ha fissato il piano di recupero

Ultimissime calcio Napoli - Victor Osimhen salterà la partita di giovedì con il Rijeka in Europa League e con ogni probabilità darà forfait anche domenica con la Roma. L'anticipazione è dell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La lussazione della spalla va trattata con la massima attenzione, evitando rischi inutili che potrebbero favorire ricadute e recidive. Il nigeriano sta seguendo un programma personalizzato mixato con le terapie. Un programma personalizzato in dosi massicce, e sebbene nei prossimi giorni andranno ovviamente in scena nuovi esami strumentali di controllo è difficile pensare di poterlo rivedere all'opera domenica in campionato. Serve pazienza e cautela"