Ssc Napoli, lascia il dirigente Matteo Tagliacarne: andrà a fare il team manager all'Inter

Calciomercato Napoli, novità anche nell'organigramma dirigenziale. Lo Sport Organization & International Relations della Ssc Napoli Matteo Tagliacarne lascia il club per approdare alla Pinetina in casa Inter dove ci sarà una vera e propria rivoluzione dentro alla squadra, ma anche intorno ci saranno moltissimi volti nuovi e non solo nello staff tecnico di Antonio Conte. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Tagliacarne era un vero e proprio factotum: i tifosi lo ricorderanno soprattutto come delegato azzurro ai sorteggi a Montecarlo o Nyon del Napoli in Europa o Champions League.

Mercato Napoli, il dirigente Tagliacarne passa all'Inter