Tagli agli stipendi, Repubblica: la squadra non vuole arrivare allo scontro con ADL, si va verso una soluzione consensuale

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli - L'allarme Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport e nello specifico quello del calcio: tutte le attività son sospese e la gente sente la mancanza di quel rettangolo verde che ogni weekend produceva gioia. Ieri c'è stata la riunione dei presidenti della Lega Serie A per affrontare il tema della continuità del campionato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Ma dopo le gravi tensioni per l’ammutinamento del 5 novembre ( con la questione delle multe ancora da risolvere), Insigne e compagni hanno in parte ricucito il rapporto con il club e nessuno ha voglia di arrivare di nuovo allo scontro con De Laurentiis. Pure sul possibile taglio degli stipendi, dunque, ci sarebbero i presupposti per arrivare eventualmente a una soluzione consensuale: come è successo al Barcellona, rivale del Napoli in Champions League.