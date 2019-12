Tabula rasa a Castel Volturno: Gattuso fa rifare la preparazione fisica alla squadra

Notizie Calcio Napoli - Sassuolo-Napoli, posta in palio altissima domenica sera al Mapei Stadium. In caso di sconfitta in terra emiliana, infatti, gli azzurri attualmente ottavi verrebbero scavalcati anche dalla stessa squadra di Roberto De Zerbi.

Napoli, Gattuso fa rifare la preparazione ai suoi

Ma per evitare ciò, come riferisce La Repubblica oggi in edicola, Gennaro Gattuso ha aumentato i carichi di lavoro costringendo i giocatori a rifare la preparazione. Per l'ultimissimo match del 2019 pare che il tecnico di Corigliano Calabro possa ripercorrere per sommi capi la formazione schierata sabato scorso. Aspettando Dries Mertens e Sebastiano Luperto sulle cui condizioni si saprà soltanto oggi, il grande ballottaggio è tra Hirving Lozano e Josè Callejon: dovrebbe essere tuttavia ancora lo spagnolo il favorito.