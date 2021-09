Svolta rinnovo Insigne, CorSport: incontro tra ADL e l'agente prima del calcio d'inizio di Napoli-Juve! Avviata la trattativa, i dettagli

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport prima del calcio d'inizio di Napoli-Juve c'è stato un colloquio tra De Laurentiis e l'agente di Lorenzo Insigne. Questo incontro ha sancito l'inizio delle trattative per il rinnovo del capitano il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2022.

"Dopo mesi di silenzio, di messaggi subliminali e di notizie filtrate dagli amici degli amici è andato in scena il primo colloquio a tema Insigne: da un lato De Laurentiis e dall'altro il manager di Lorenzo, Vincenzo Pisacane. Un incontro a sorpresa, nel giorno della partita numero 400 del capitano con la maglia azzurra in tutte le competizioni, con la benedizione del D1OS: i due hanno chiacchierato allo stadio Maradona, poco prima dell'inizio della sfida con la Juve, gettando quantomeno le basi utili a inaugurare la trattativa mai cominciata del rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2022. Poco più di nove mesi, per la precisione, ma la certezza è che i giochi si faranno in largo anticipo soprattutto perché a gennaio, se la situazione non cambierà, Insigne guadagnerà sarà libero di accordarsi con un altro club a parametro zero. E allora, il primo contatto De Laurentiis-Insigne è servito. Servito dopo l'incontro di ieri al Maradona tra il presidente e il suo manager, Pisacane: un colloquio cordiale, utile a seminare una serenità che fino a qualche giorno fa sembrava utopia, considerando i trascorsi estivi".