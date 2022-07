Svanberg-Napoli, un aspetto contrattuale favorisce gli azzurri! Giuntoli pronto ad approfittarne: le cifre

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis continua nella sua opera di ringiovanimento: il prossimo step è dare nuova energia al centrocampo a disposizione di Spalletti ed il rinforzo giusto pare essere stato individuato in Svanberg del Bologna.

Svanberg è considerato l'ideale sostituto di Fabian Ruiz, con lo spagnolo in scadenza nel 2023 e lontanissimo dal rinnovo. Situazione simile anche per il centrocampista svedese del Bologna, all'ultimo anno di contratto con i felsinei e distante dal prolungamento. Ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport:

Il suo contratto scadrà nel 2023, tra un anno, ma di rinnovare non ha alcuna voglia: bisogna trovare una soluzione e studiare la prossima destinazione così da evitarne l'uscita a parametro zero, e in quest'ottica il Napoli s'è candidato in largo anticipo. Già durante il campionato: un contatto più datato e poi uno molto recente. In piena era Sartori, il nuovo ds che ha cominciato a costruire, cucire ed eventualmente scucire. Giuntoli c'è, ha fatto capire di esserci non appena a centrocampo si creerà lo spazio, e l'iniziale distanza tra domanda di partenza (13 milioni) e offerta potenziale (7 milioni o giù di lì) non spaventa. Se ne riparlerà.