"Surclassato per un’oretta: troppo lento e compassato", Bakayoko bocciato sui quotidiani nelle pagelle

Napoli - Ecco le pagelle di Bakayoko dei maggiori quotidiani sportivi in edicola stamane. La prova del centrocampista francese non è stata tra le migliori:

Corriere dello Sport - 5,5. Lo marca Pessina che però non si limita al suo controllo e nel primo tempo è completamente fuori partita. Nella ripresa cambia registro e il gol di Lozano arriva da una sua splendida iniziativa. Non ha tempo per dimostrare un pieno recupero.

Tuttosport - 5.5 Surclassato per un’oretta, ha il merito di di partecipare all’azione che porta al 2-1.

Gazzetta - 5,5. Troppo lento e compassato. Sua l'incursione del 2-1.