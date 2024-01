Supercoppa Napoli-Inter, probabili formazioni Il Mattino: Mazzarri conferma il 5-4-1

Ultimissime Calcio Napoli - Finalissima Supercoppa Napoli-Inter, ci siamo. Stasera in campo la vincente dell'ultimo campionato contro chi ha trionfato in Coppa Italia un po' come prevedeva il vecchio format dopo le rispettive vittorie per 3-0 con Fiorentina e Lazio. Walter Mazzarri e Simone Inzaghi hanno scelto le formazioni come riporta Il Mattino oggi in edicola: per gli azzurri confermata la nuvoa era difensivista con Simeone dal primo minuto.

Supercoppa, probabili formazioni Napoli-Inter