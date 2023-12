Supercoppa italiana, ancora nuove date: tutta la colpa è di Messi e Cr7, i dettagli

Il secondo spostamento delle date della Supercoppa italiana in Arabia Saudita spinge i club a interrogarsi sull’opportunità di ripetere in Medio Oriente le edizioni successive. Ieri il Consiglio di Lega ha deciso di riposizionare il torneo il 18-19 e 22 gennaio rispetto alla finestra 21-22 e 25 gennaio, che era già un adattamento dell’idea iniziale del 4-5 e 8 gennaio.

Supercoppa italiana

Supercoppa Italiana le nuove date

Come riporta Tuttosport, Via Rosellini non ha ancora ufficializzato il nuovo calendario del torneo, che comincerà con Inter-Lazio e Napoli-Fiorentina. Effetto dell’ennesima richiesta di modifica degli organizzatori sauditi che pagano 23 milioni per ognuna delle quattro edizioni previste dal contratto. Prima avevano chiesto di posticipare la Supercoppa italiana per distanziarla da quella spagnola che si disputa dall’11 al 15 gennaio. Poi per il semaforo verde dell’Inter Miami di Leo Messi alla partecipazione alla Riyad Season Cup con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al-Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic. A ottobre era stato Aurelio De Laurentiis a spazientirsi fino al punto di immaginare un ritiro del Napoli. Anche la Fiorentina aveva manifestato un certo nervosismo. Adesso è l’Inter la società più arrabbiata.

