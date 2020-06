Super Meret, pioggia di 7,5 in pagella: "Magistrale su Ronaldo e Dybala: quella sua prodezza vale mezza Coppa al Napoli"

Ultimissime Napoli - Protagonista assoluto della partita di ieri è stato senza dubbio Alex Meret. Ecco le pagelle dei quotidiani in edicola:

Gazzetta 7,5 - Non ha i piedi di Ospina, non dispensa rilanci-assist e soffre il palleggio dal basso, ma l'uscita a terra su Ronaldo è magistrale. E sui tiri è attento mai fuori posto. Sventa il primo rigore, parata cruciale perché manda la Juve in cortocircuito.

Corriere dello Sport 7,5 - E' pronto sul destro in avvio di Ronaldo e ancora di più per due volte in uscita bassa, anticipando Alex Sandro e poi di nuovo il portoghese, lanciato in campo aperto. Bravissimo a intuire l'angolo di tiro dagli undici metri di Dybala. Quella prodezza consegna mezza Coppa.

Tuttosport 7,5 - E' la notte che attendeva. Dopo 5 minuti risponde su conclusione di Ronaldo, poi controlla Bentancur. Lo show continua ai rigori: fantastica la parata sul tiro di Dybala.

Repubblica 7,5 - Torna e si scrolla di dosso la ruggine con un gran riflesso su Ronaldo. Para subito il rigore di Dybala e poi ipnotizza Danilo che ci metteva una vita a decidersi di calciare prima di tirare alto.

Il Mattino 7,5 - La sua manona è benedetta al 5’ quando nega un gol a Cristiano Ronaldo nell’unico tiro del portoghese di tutta la gara e poi ai rigori quando neutralizza il tiro di Dybala. Decisivo.