"Suo fratello non venisse a ripetere che i gol non arrivano perché la squadra non gioca per lui", sonora bocciatura per Osimhen dai quotidiani

Napoli - Prestazione deludente per Victor Osimhen. L'attaccante non ha brillato nel match con il Granada. Ecco le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta - 5. Un solo pallone buono per concludere, ma calcia debolmente tra le braccia di Rui Silva

Corriere dello Sport - 4,5. Un solo movimento da Osi, inserimento e tiro, però a quattro minuti dalla fine: dire che è troppo poco equivale a un eufemismo. E ora suo fratello Andrew, ieri protagonista di un’assurda polemica, non venisse a ripetere che i gol non arrivano perché la squadra non gioca per lui: deve scuotersi.

Tuttosport - 5.5 L’atteggiamento della sua squadra non lo aiuta. Gli arrivano pochissimi palloni. È suo il primo e ultimo tiro in porta degli azzurri