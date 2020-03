Summit tra Gravina ed i presidenti di Lega A, B e C: pronto un comunicato che sintetizza le richieste al Governo per far ripartire il calcio

Notizie - Un segnale che si tenterà il tutto per tutto per far ripartire il calcio in Italia è arrivato ieri sera dopo il summit tra il presidente della Figc, Gravina, e quelli delle tre Leghe Dal Pino, Balata e Ghirelli che hanno portato le richieste da presentare al Governo e quantificato le possibili perdite in caso di stop come raccontato da Tuttosport:

“per la A 70 milioni che supererebbero i 700 in caso di stop definitivo,

circa 200 per la B,

oltre 80 per la Serie C Nel comunicato che sintetizza le richieste al Governo e i provvedimenti adottati dalla stessa Figc per prorogare le scadenze degli adempimenti fiscali, è anche previsto “il prolungamento di questa stagione a dopo il 30 giugno” e la “rinegoziazione a termine dei contratti sportivi e amministrativi di primo livello”