Summit a Castel Volturno in casa Napoli: ecco di cosa ha parlato De Laurentiis, c'entra anche Mazzarri

Ultime notizie Napoli - Nonostante gli allenamenti riprendano soltanto oggi, a Castel Volturno non è mancata una certa intensità in casa Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Aurelio De Laurentiis è rientrato a Napoli dopo la sconfitta col Milan:

"È stato questo il principale argomento di discussione nel confronto con altri vertici della dirigenza. I discorsi hanno riguardato anche la posizione di Mazzarri. La proprietà è insoddisfatta di quanto sta esprimendo la squadra, la posizione dell’allenatore non è a rischio.

È ancora ritenuto il profilo più adatto per guidare il Napoli fuori dalle sabbie mobili, anche in virtù delle conseguenze complicate e inevitabili di un nuovo cambio in panchina"