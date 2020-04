Stipendi Napoli, CorSport: situazione congelata, dal club ancora nessuna comunicazione ai giocatori, nei prossimi giorni potrebbe essere pagato marzo

Silenzio assoluto: la questione stipendi, in casa Napoli, è ancora congelata. Tutto fermo, tutto tace come racconta il Corriere dello Sport:

“La società non ha comunicato le proprie intenzioni e ai calciatori non resta che attendere qualche giorno per scoprire la linea relativa alla mensilità di marzo. Quantomeno una settimana: in genere, infatti, la società provvede a pagare gli stipendi tra il 10 e il 16 di ogni mese; cosa regolarmente accaduta a marzo con riferimento agli emolumenti di febbraio. Il quadro? Considerando la situazione e soprattutto la decisione di mettere in cassa integrazione i dipendenti, sospendendo anche lo smart-working, è difficile pensare che le operazioni si svolgeranno senza modifiche, senza decurtazioni, però allo stato è impossibile fare previsioni specifiche e non resta che attenersi alla cronaca”