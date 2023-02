Stadio Maradona, via ai lavori di ristrutturazione! ADL spera nella concessione pluriennale

Ultime notizie Napoli. Oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno si torna su un argomento caldo, quello della concessione pluriennale dello stadio Diego Armando Maradona alla SSC Napoli.

Stadio Maradona di Napoli

Il club di De Laurentiis spera di ottenere dal Comune di Napoli una concessione pluriennale della struttura sportiva di Fuorigrotta, abbastanza lunga da consentire una sorta di "patrimonializzazione" dello stadio. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, "anni fa c'era un'ipotesi progettuale per affidare lo stadio al club azzurro addirittura per 99 anni, comprensivo di diritto di superficie a piazzale Tecchio, che avrebbe consentito perfino l’edificazione di un albergo proprio a piazzale Tecchio".

Ristrutturazione

Al momento non c'è un accordo tra Comune di Napoli e SSC Napoli e le ipotesi sul tavolo sono ancora molteplici. Nel frattempo, l'amministrazione comunale sta predisponendo l'inizio dei lavori di ristrutturazione finanziati dalla Regione Campania per un totale di mezzo milione di euro: serviranno a rifare la tribuna autorità del Maradona in vista di Italia-Inghilterra, partita di qualificazione agli Europei del 23 marzo. La ristrutturazione coinvolgerà anche i servizi e i settori destinati ai diversamente abili.