Stadi riaperti? CorSport: l'idea dei club è di dare priorità alle aree hospitality, c'è un motivo dietro il mancato rimborso degli abbonamenti

Ultime notizie Napoli calcio - Figc e Lega sono al lavoro per ottenere ora il ritorno dei tifosi sugli spalti. Ma il nuovo decreto rimanda tutto a luglio, i club pensano di privilegiare sponsor e vip mentre Spadafora minaccia di tenere fuori gli ultras. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Riaprire gli stadi al pubblico è l'ultimo tassello mancante per la ripartenza a pieno regime del nostro pallone: mantenere le distanze, restare seduti e vigilare non appare in generale complicato. A eccezione delle curve dove ci sono gli ultras e per gli steward sarebbe impossibile imporre certe norme. L'idea tra la società è di dare la priorità alle aree corporate e hospitality, posti venduti agli sponsor insieme a servizi vip come catering e parcheggi. Nessuno ha provveduto a rimborsare gli abbonamenti. Motivo? Gli stadi per le ultime giornate potrebbero essere riaperti e quindi dovrebbe essere emesso un voucher solo per un certo numero di incontri”