SSC Napoli, accordo con "Scarpa"! Formisano: "Partnership importante! Azienda leader di mercato"

Scarpa è Official Trekking Supplier della SSC Napoli nel ritiro di Dimaro e di Castel di Sangro. La nota azienda italiana, leader nel settore delle calzature da montagna e per le attività outdoor, ha stretto con il club partenopeo un accordo di sponsorizzazione che durerà durante tutto il ritiro pre-campionato.

Per adesso a Dimaro campeggia uno stand nel piazzale antistante al campo di Carciato, che propone tutti i giorni attività gratuite ed experience di trekking e climbing, offrendo in omaggio la possibilità di indossare le scarpe da escursionismo di ultima generazione.

Scarpa sponsor della SSC Napoli a Dimaro

La SSC Napoli ha commentato così l'iniziativa, nelle parole di Alessandro Formisano, dirigente dell'area marketing del club: "Siamo lieti dell'accordo con un'azienda leader di mercato che darà certamente ulteriori opportunità di engagement con i nostri tifosi in occasione dei ritiri". Entusiasmo anche per Sandro Parisotto, presidente di Scarpa: "La collaborazione con il Napoli ci consente di trasmettere i nostri valori di rispetto e amore per la montagna ad un pubblico ancora più ampio, andando alla scoperta di due località che rappresentano l’eccellenza dell’offerta turistica del nostro Paese". Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.