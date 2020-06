Spostamenti tra regioni, De Luca blinda la Campania: ecco il piano sicurezza

Notizie fase 2 - Via alla riapertura tra regioni a partire da domani, con i controlli che varieranno da territorio in territorio.

Spostamenti tra regioni, il piano sicurezza di De Luca

A tal proposito, come riferisce La Repubblica oggi in edicola, Vincenzo De Luca ha già un maxi piano per tutelare la Campania da possibili contagi. Il governatore è infatti pronto a preparare tamponi a campione per chi arriva in treno, aereo o nave. Soprattutto per coloro che arriveranno da Lombardia, Piemonte e Liguria. Chi dovesse avere sintomi o febbre oltre i 37.5 di temperatura, dovrebbe subito sottoporsi al test.

Nel frattempo domani sbarcherà ufficialmente l'app Immuni. Si partirà con una settimana di prova, poi il dispositivo potrà essere scaricato da ogni italiano e servirà a segnalare i movimenti e i contatti con eventuali positivi al Covid-19.