"Spinge e sgomma come ai tempi d’oro", Ghoulam dà segnali di vita: promosso a pieni voti dai quotidiani

Napoli - Altra prestazione positiva per Faouzi Ghoulam dopo lo spezzone di gara in Europa League contro il Granada. Il terzino sinistro algerino ha dimostrato di essere in discreta forma, anche se serviranno match più impegnativi sul piano del ritmo per poter parlare di un ritorno a pieno regime. Ecco alcune pagelle dei quotidiani.

Il Mattino - 7. Le versione calcistica di Marty McFly, solo che lui è tornato al passato. Spinge e sgomma come ai tempi d’oro confermando l’impressione data col Granada. Innesca il vantaggio.

Gazzetta dello Sport - 6. Ha garantito profondità sulla fascia sinistra con le sue incursioni

Corriere dello Sport - 6,5. Dopo la splendida ripresa con il Granada, un'ottima partita da titolare in entrambe le fasi: fino alla fine, con la mente libera e la falcata lunga a sinistra. E se poi un tiro deviato diventa una specie di assist (per Mertens), vuol dire che comincia a girare sul serio.