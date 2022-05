Scontri Spezia-Napoli, la Digos indaga: la ricostruzione del pomeriggio da incubo al Picco

Notizie Napoli calcio. Il campionato di Spezia e Napoli si è concluso nel peggiore dei modi: non tanto per la partita in sè, quanto per quello che è successo sugli spalti del "Picco" dove le due tifoserie sono venute a contatto costringendo la sospensione momentanea della gara.

Tifosi Spezia Napoli

Scontri tifosi Spezia Napoli, la ricostruzione

A ricostruire fatti dello stadio Picco tra tifosi di Spezia e Napoli ci ha pensato l'edizione odierna di Repubblica: