Spezia, Italiano: "Sono stato folgorato dal Milan di Sacchi, ma su di me hanno inciso Guardiola ed anche il Napoli di Sarri"

Napoli - Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Sono stato folgorato dal Milan di Sacchi: quella squadra che batteva il Real 5-0, che stravinse la finale con la Steaua. Che dominava in Europa grazie a dei campioni che seguivano i dettami dell’allenatore: si ricorda quanto correvano? Poi, certo, non bastava solo quello, ma l’impronta era evidente. E poi il Barcellona di Guardiola, il Napoli di Sarri e le squadre di Zeman quando erano al loro massimo. E mi aveva impressionato anche la Juve del triennio di Conte: aggressività e organizzazione straordinarie. Come vede, tutte squadre composte da grandi campioni eppure caratterizzate in maniera indelebile dalle idee dell’allenatore".