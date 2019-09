Spese ed acquisti per la Champions League, il Napoli tra le prime dieci in assoluto quest'anno: cifre e dettagli

Ultimissime calcio Napoli - Stasera incomincia la Champions League e l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto un bel focus per quanto riguarda gli investimenti per affrontare questa prestigiosa competizione da parte delle squadre più importanti. All'ultimo posto ci sono i campioni in carica del Liverpool che hanno speso solo 1,9 milioni. In testa c'è invece il real madrid di Florentino Perez con 307,5 milioni investiti. A seguire, il Barcellona a quota 255 milioni con la stella Griezmann e poi l'Atletico Madrid di Joao Felix a quota 243,5 milioni. La prima italiana compare al quarto posto ed è la Juve con 188,5 milioni. Al sesto posto l'Inter con 155 milioni ed il Napoli ottavo con 128 milioni. La new entry Atalanta è ventiduesima con 31,7 milioni.