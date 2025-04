Spareggio Scudetto Napoli-Inter, ecco dove si potrebbe giocare: 3 sedi in ballo, scartata Milano

Notizie Napoli - Lo spareggio scudetto, introdotto nel 2022 ma mai realmente considerato dai tifosi, potrebbe diventare realtà quest’anno in caso di arrivo a pari punti tra Napoli e Inter. Secondo il regolamento, la sfida si disputerebbe sul campo della squadra meglio classificata in base alla “classifica avulsa”, il che porterebbe teoricamente a San Siro.

Spareggio Scudetto Napoli Inter, dove si gioca



Tuttavia, secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, il Viminale ritiene improbabile Milano come sede per motivi di ordine pubblico: da anni, infatti, i residenti in Campania non possono assistere a trasferte a Milano.

Il regolamento prevede eccezioni sulla sede della gara, e le autorità stanno valutando opzioni alternative. Tra le possibili sedi:

Roma (Stadio Olimpico) – opzione favorita per logistica e neutralità

Bari (San Nicola) – anche se meno certa

Reggio Emilia – considerata però troppo piccola per un evento di questa portata

Si cerca una sede in grado di gestire la forte tensione e l’afflusso di tifosi atteso per una sfida decisiva e storica come quella tra Napoli e Inter.