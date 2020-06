CorSera - Spalti deserti, meteo e corsa: tutti i fattori chiave dell’Hellas che riporta dal Napoli

Ultime calcio - Riparte un «nuovo» campionato. A distanza di più di tre mesi dall’ultima gara disputata è inevitabile che sia così, con le carte rimescolate. Visto il contesto in cui si giocherà, incognite e variabili sono domande a risposta multipla. Niente pubblico, condizione atletica, infortuni, clima, cambi: tutto o quasi può succedere.

Bentegodi

Come riporta l'edizione veronese del Corriere della Sera:

"Per l’Hellas serve un’altra rotta. Tanto più che si ricomincerà con due turni interni, Cagliari e Napoli. Ivan Juric lavora a gran ritmo con lo staff. Il Verona è, con l’Atalanta, la squadra che, in serie A, più di tutte è in grado di toccare elevatissimi punti d’intensità. Spesso l’Hellas del tecnico di Spalato ha avuto il turbo inserito e con un imponente atletismo ha messo in crisi ogni avversario. La condizione deve essere ritrovata, perlomeno avvicinata a quella, strepitosa, che c’era prima della sospensione. Andare più forte degli altri sarà determinante".