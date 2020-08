Spalti ancora vuoti in Serie A? Gazzetta: l’ipotesi è esclusa almeno per le prime giornate

Ultime Serie A - Spalti ancora vuoti in Serie A? Il rialzo dei contagi non costituisce una bella premessa per cominciare a incrinare il muro degli spalti vuoti. Tuttavia anche qui, il programma per il momento non cambia come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Dal primo settembre, come da Dpcm, ci sarà l’equiparazione fra sport e spettacolo, nel senso che saranno consentiti eventi fino a mille spettatori (all’aperto) e 200 (al chiuso). Con la possibilità in «casi eccezionali» di ampliare il numero da parte del presidente della regione e con il consenso del Cts. Il calcio dovrà aspettare ancora per parlare di riapertura degli stadi. L’ipotesi è esclusa almeno per le prime giornate di serie A”