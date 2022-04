Spalletti si affida ad Anguissa! Gazzetta: diventa fondamentale contro la Roma, c'è un motivo

Ci dovrà essere una prima volta anche per Luciano Spalletti. Perché fino ad ora non gli è mai capitato di battere José Mourinho, e un nuovo pareggio significherebbe per gli azzurri veder ridotte al minimo le proprie possibilità di vincere lo scudetto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Spalletti si affida ad Anguissa

"Il ritorno di Anguissa diventa fondamentale per dare sostanza alle due fasi del Napoli. Soprattutto in quella difensiva la presenza del mediano si fa sentire. Con la Fiorentina sono stati subiti tre gol perché troppo spesso gli avversari sono arrivati a “palla scoperta” puntando direttamente i difensori perché era saltato il filtro del centrocampo. Con i tempi di gioco di Frank non sarà semplice sfondare per la Roma"

