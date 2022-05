Spalletti rivela il problema del Napoli che ha lasciato delusi i tifosi? Una frase chiarisce

Un anno fa Napoli avvertiva le fitte d’un dolore fisico senza ChampionsLeague: mentre adesso che c’è, ciò che resta è un senso di disorientamento per quell’atmosfera triste come racconta il Corriere dello Sport.

L'edizione odierna del quotidiano si focalizza sull'allenatore del Napoli Luciano Spalletti e sulle sue dichiarazioni:

"Bisognerebbe starsene un po’ in pace con se stessi, eppure c’è un malessere che si è percepito, eccome, in un’ora e mezza in cui il Napoli e Spalletti sono andati a prendere il passaporto, per tenerlo a portata di mano.

E quindi, qual è il problema, ammesso che ce ne sia stato uno, in alcuni momenti-chiave di una stagione che ha lasciato comunque Napoli delusa? Si chiama personalità o anche diversamente e Spalletti non si sottrae: «Questo livello di pressione è un po’ il nostro nemico ma siamo stati bravi a gestirla»"