Spalletti è rimasto a bocca aperta davanti a due doti di Di Lorenzo: i dettagli

Incitato nel pomeriggio dai tifosi che chiedevano autografi, fra i più applauditi in piazza di sera alla presentazione del Napoli: Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, si è guadagnato la stima dell’intero ambiente come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Anche se i tifosi rimpiangono Insigne e Koulibaly, questo non toglie nulla al terzino che incide più di tutti nel gioco di squadra, l’esterno difensivo che tocca più palloni di tutti nella metà campo avversaria:

"Martedì Giovanni disse ai tifosi: «Se ce ne sarà bisogno, sarà Spalletti a decidere chi sarà il nuovo capitano».

E il tecnico non ha avuto dubbi: «Giovanni ha la stima di tutti i compagni. Per la persona che è e per la sua capacità di migliorarsi ogni giorno in allenamento e in partita», sottolinea l’allenatore che è rimasto a bocca aperta dalla forza e dalla continuità di un atleta che potrebbe essere in atletica un grande fondista"