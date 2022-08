"Top club lontani, sarà difficile rientrare tra le prime quattro", Spalletti realista: il tecnico chiede i rinforzi

Notizie Napoli calcio. Oggi il Napoli di Spalletti torna in campo alle 18.30 per affrontare il Girona in amichevole a Castel di Sangro. Si tratta del terzo test nel ritiro abruzzese, ma ad oggi la partita più importante per gli azzurri si gioca lontano dal campo: il calciomercato.

Spalletti

Calciomercato Napoli, dichiarazioni Spalletti

Spalletti è apparso molto realista sulla situazione della sua squadra, sembrando consapevole di come ad oggi la rosa sia incompleta. Il tecnico attende con urgenza rinforzi a meno di due settimane dal via del campionato e spera che il presidente De Laurentiis acceleri le trattative per Kepa e Raspadori. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport, che sottolinea inoltre proprio le parole di Spalletti: