Spalletti replica a Mertens nel post-partita! Le dichiarazioni in contrasto dei due azzurri

Nell’intervista a bordo campo di Dazn, dopo Napoli-Sassuolo 6-1, secondo la Gazzetta dello Sport Dries Mertens aveva sposato senza dubbio alcuno la delusione dei tifosi:

«Tutta la squadra è delusa, in nove anni che sono qua questo è stato l’anno in cui sono più deluso. Speriamo di prendere giocatori forti per l’anno prossimo»

Spalletti replica a Mertens

In sala stampa, in collegamento gli ha risposto Luciano Spalletti, praticamente in tempo reale anche se Mertens lascia il campo e non si rende conto che parla l’allenatore.

«Il campo ha detto che sono più forti gli altri. Altrimenti dica chi secondo lui è stato insufficiente, di chi è la responsabilità»

Differenze di vedute, ma mica da poco secondo la Gazzetta dello Sport.

