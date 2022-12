Spalletti può sorridere dopo il ko, tre azzurri regalano spunti significativi

Per divertirsi, Napoli e Villarreal si sono divertite, perché 5 gol, un palo e un rigore hanno riempito la serata, come racconta il Corriere dello Sport.

“Se c’è un retrogusto amarognolo, Spalletti può coprirlo con piccole ma significative tracce di Kvara, con il solito Osimhen, con il sacrificio di Mario Rui, con l’attesa che gli consegnerà il suo Napoli subito.

Quelli del Mondiale stanno tornando e saranno indispensabili per risistemare il tridente, lasciato da parte per assecondare l'organico privato anche di Politano alla vigilia. Ma almeno al «Maradona» non si sono annoiati, e tutto quello che s’è intravisto nei primi dieci minuti, poi è stato amplificato alla distanza”