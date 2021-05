Spalletti pronto a rilanciare due azzurri: c'è un centrocampista che voleva già nella sua Inter

Napoli Calcio - Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ci vorrà tempo per comprendere la pianificazione del lavoro. Un po' di idee sul Napoli che verrà, però, iniziano a filtrare. Il contesto generale dovuto alla pandemia, oltre alla mancata qualificazione in Champions, spinge ad un ridimensionamento e taglio degli ingaggi ma porterà alla costruzione, comunque, di una squadra competitiva. I progressi possono arrivare anche dalla rivalorizzazione di alcuni tasselli della rosa, come Lobotka, per esempio, che Spalletti voleva e seguiva dai tempi dell'Inter, oppure Maksimovic. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.