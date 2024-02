Spalletti: "Playstation in ritiro? Si viene in Nazionale per vincere l’Europeo non per vincere a Call of Duty"

Notizie calcio - Luciano Spalletti nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha mandato un messaggio a tutti i calciatori che prenderanno parte alle convocazioni in vista dell'Europeo:

"Si viene in Nazionale per vincere l’Europeo non per vincere a Call of Duty. Ho parlato di videogiochi perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. Se la modernità è giocare alla Playstation fino alle 4 di mattina quando c'è la partita il giorno dopo, allora questa modernità non va bene.

Viviamo in un mondo che poco incentiva il duro lavoro, il sudarsi le cose: i ragazzi di oggi preferiscono mettere una foto su Instagram con il capello fatto piuttosto che abbassare la testa e pedalare. Questi non sono i valori che la mia Italia deve trasmettere. Gli italiani chiedono una Nazionale cazzuta e responsabile, solida e spavalda”.