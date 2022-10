"C'è il suo marchio sulla capolista, zero pressione e gestione da studiare a Coverciano", tripudio Spalletti sui quotidiani: voti e pagelle

Notizie Napoli calcio. La squadra di Spalletti continua a volare sulle ali dell'entusiasmo dopo aver battuto per 4-1 la Cremonese allo Zini. Ancora una volta si rivelano decisive le scelte a gara in corso del tecnico.

Spalletti voti e pagelle Cremonese-Napoli 1-4

Per Spalletti è un autentico tripudio sui quotidiano sportivi, che incensano ed elogiano il lavoro dell'allenatore del Napoli. Ecco voti e pagelle:

Il Mattino 7,5 - Pochi dubbi: sul Napoli primo in classifica c’è il marchio a fuoco di questo allenatore senza macchia e senza paura. La gestione dei suoi attaccanti e delle staffette è una cosa da prendere, studiare e organizzare un master a Coverciano. Subito. La squadra gioca sempre su ritmi altissimi e non accusa mai la pressione. Uno per tutti, certo: ma soprattutto tutti per uno, ovvero per lui.

Repubblica 7,5

Gazzetta dello Sport 7,5 - Cambia tre titolari, poi cambia anche modulo. Risolve pure il rebus di Cremona ottenendo il massimo dalle sostituzioni. Fin qui perfetto

Corriere dello Sport 7,5 - La cambia con gli interpreti, con le scelte del modulo, con un calcio che abbaglia (nei 15’ che la chiudono)