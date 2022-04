"Ci mette del suo, stavolta perde nel giochetto dei cambi", i quotidiani bocciano Spalletti: voti e pagelle

News Napoli calcio. Le scelte a gara in corso di Spalletti sono finite sul banco degli imputati dopo l'1-1 interno contro la Roma che mette fine ai sogni Scudetto. Ecco voti e pagelle stilati dai quotidiani sportivi per il tecnico.

Il Mattino 5,5 - Il 4-3-3 iniziale è un passaggio obbligato. Stavolta nel giochetto dei cambi, perde. E ci mette anche del suo con quell'ingresso di Juan Jesus che spalma ancor di più in area la sua squadra che già era visibilmente alle corde. Un peccato il finale: finché c'è Lobotka la luce si accede con frequenza, poi c'è una serie di amnesie in mezzo al campo che lasciano di stucco. Non ottiene quello che vuole dalle sostituzioni.

Repubblica 5,5 - La partita si era messa sui canali giusti, ma la sua squadra non la sa gestire

Gazzetta dello Sport 5,5 - La squadra funziona per un’ora poi cominciano ad emergere le pecche. Prova con i cambi a sistemare le cose, ma le risposte sono deludenti. Si rifugia nella difesa a 5 per fermare l’ondata giallorossa, ma manca lucidità.

Corriere dello Sport 6 - Tratteggia una squadra aggressiva, compatta e determinata, ripristinando il 4-3-3. Ma il Napoli dominante del primo tempo quasi svanisce nella ripresa. Gli aggiustamenti tattici non gli bastano a conservare la vittoria. Esce tra i fischi, che sanno di rassegnazione nella corsa scudetto.

Tuttosport 5,5 - Napoli sotto ritmo, crea poco e basta l’ingresso di Mkhitaryan per andare in difficoltà. Lo scudetto, adesso, è davvero una chimera