Spalletti o Allegri per il Napoli? CorSport senza giri di parole: senza Champions e con 50 milioni in meno sono obiettivi virtuali

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea quanto adesso si sia complicato il piano allenatore per il Napoli senza la Champions League: "De Laurentiis ha una visione assai convergente del calcio sia con Allegri che con Spalletti, ed ambizioni che si sposano con entrambi: le lunghe chiacchierate telefoniche, in queste ultime settimane, sono servite per confrontarsi sull’idea e anche sulla filosofia eventualmente da inseguire, ma con l'Europa League ed una cassaforte che si ritrova svuotata da cinquanta milioni che pareva reali e che sono diventati improvvisamente virtuali, sarà necessario ricostruire un piano o forse stabilirlo".