Spalletti-Napoli, CorSport: oggi potrebbe arrivare il sì! Ha già in mano il contratto di ADL

Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli potrebbe essere Luciano Spalletti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport afferma che l'ex Inter ha già in mano il contratto proposto dal presidente De Laurentiis: i suoi avvocati lo studiano ed oggi potrebbe arrivare il sì

"Dentro un contratto così articolato, pagine e pagine e cavilli e cavilli, bisogna andarci a leggere bene come se fosse un romanzo ma senza finali a sorpresa. Però stanotte Spalletti deciderà per sé, ma pure per i prossimi due anni del Napoli. I legali di cui Spalletti si circonda sono entrati in campo, hanno il carteggio tra le mani, scrutano le varie voci, i capitoli e poi la scrittura privata - in passato definita scrittura Integrativa - ch’è composta di altre dodici pagine e riguarda i diritti d’immagine"