Spalletti legato all’Inter fino al 30 giugno, prima di quella data può solo prendere accordi senza rilasciare dichiarazioni

Ultime notizie Napoli - Luciano Spalletti sarà legato all’Inter fino al 30 giugno prossimo e prima di quella data può solo prendere accordi con altre società, senza rilasciare alcuna dichiarazione. Ne parla Tuttosport.

“Ecco perché De Laurentiis potrà dare notizia dell’ingaggio di Spalletti mediante il suo proverbiale tweet, spiegando che dal primo luglio ci sarà sulla panchina azzurra l’ormai ex allenatore dell’Inter. Vuole chiudere in fretta don Aurelio, non vuole farsi sfuggire un allenatore tra i più preparati in Italia e rimasto al palo nelle ultime due stagioni”