Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la gestione avuta fin qui da Spalletti della rosa del Napoli.

Ieri non è stata giornata di faccia a faccia. Solo riunione tecnica con lo staff. La rosa ha dimostrato di essere altamente competitiva, completa. Ma non sempre maneggiata a dovere: non c'è giocatore che chiamato in causa non ha dimostrato di essere all'altezza. La gestione del turnover è stata perfetta nei momenti di crisi ma deficitaria con la rosa al completo.