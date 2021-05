Spalletti ed il 4-2-3-1, Gazzetta: De Laurentiis ha parlato di questioni tecniche con lui sin da gennaio

Ultime notizie Napoli - Il profilo di Spalletti è il più indicato nel gruppetto di nomi che sono stati fatti, finora, per la successione a Gattuso, secondo la Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli, per costituzione, si avvale molto della fase offensiva, nessuno degli allenatori che si sono avvicendati in panchina, da Benitez, Sarri e Ancelotti, fino a Gattuso, ha rinunciato al tridente. Il 4-2-3-1 è destinato a caratterizzare l’aspetto tattico anche per la prossima stagione. Con il presidente, l’ex Inter ha parlato anche di questioni tecniche […] discorsi affrontati spesso in questi ultimi mesi da quando, a gennaio, il tecnico venne contattato dal presidente che gli chiese la disponibilità a subentrare nel caso di esoneraro Gattuso”