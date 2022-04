Spalletti deve fare i conti con le assenze, ed è emergenza in difesa

Il tecnico del Napoli Spalletti in vista della trasferta contro l'Empoli deve fare i conti con le assenze per infortunio e la squalifica di Koulibaly come sottolineato dall'edizione odierna di Repubblica

Spalletti dovrà fare i conti con l’emergenza soprattutto in difesa, dove è in dubbio ( reduce dall’influenza) anche Ospina. In porta potrebbe essere confermato Meret e davanti a lui ci sarà quasi sicuramente un quartetto inedito, formato dal giovane Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Ce n’è dunque abbastanza per far scattare un campanello d’allarme, visto che il reparto arretrato del Napoli ha sempre subito almeno un gol nelle ultime 11 partite e ha smesso di essere il meno battuto del campionato. Colpa anche della protezione diventata meno robusta del centrocampo, in cui Anguissa si sta sobbarcando da solo i compiti di copertura.