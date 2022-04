Spalletti a rischio? CorSport: a De Laurentiis piace un tecnico della Bundesliga

La riconferma di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli non sembrerebbe così scontata. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rilancia addirittura tre nomi come possibili allenatori per la prossima stagione qualora la situazione dovesse precipitare.

Spalletti e De Laurentiis

Chi può prendere il posto di Spalletti?