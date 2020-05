Spadafora: "Diretta gol in chiaro? Servirebbe un decreto: individuati già i due canali tv, ecco tutti i dettagli"

Ultimissime Napoli - Il ministro Vincenzo Spadafora ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24.

Spadafora come può far vedere a tutti Diretta Gol?

"Con un atto d’imperio, perché si tratterebbe di un vero e proprio esproprio nei confronti di un’attività privata. È come se alla Fiat fosse imposto di produrre per tre mesi solo 500 e a un determinato prezzo"

Quali sono i passi da fare per trasmettere Diretta Gol in chiaro?

"Serve un decreto legge, non certo per dpcm. Il ministro inserirà eventualmente il provvedimento nel decreto che sancirà la ripartenza della Serie A".

Dove far vedere Diretta Gol: su Tv8, e dunque sul digitale terrestre, o su uno dei canali di Sky ovvero sul satellite?

"Se il presupposto è la visibilità a tutta la popolazione, Diretta Gol non si può far trasmettere sul satellite, ma deve andare su Tv8 o sul canale 26. Piuttosto va trovata una soluzione per le partite che ha in esclusiva Dazn. Dazn dovrebbe sublicenziare i diritti e l'unico modo è farlo scrivere nel decreto legge al ministro".