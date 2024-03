Sorpresa Napoli, offerta di 18 milioni per Olivier Boscagli del PSV

Napoli - Il Napoli si sta già preparando per la prossima stagione e sono tanti i nomi dei giocatori accostati alla squadra ancora Campione d'Italia in carica. Rivoluzione di De Laurentiis che vuole prendere dei nuovi giocatori in ogni reparto. Pronto un nuovo colpo in difesa con il Napoli che punta Olivier Boscagli.

Calciomercato Napoli: Olivier Boscagli il colpo in difesa

Nn starà a guardare il Napoli in estate, con la società che tornerà alla carica con l'Udinese per il difensore Perez, ma la base resta sempre la stessa di gennaio (15 milioni). Intanto, come scrive Il Mattino, spunta un nome nuovo per la difesa: nel Psv c'è il 26enne Olivier Boscagli e c'è già anche la prima offerta da 18 milioni di euro.

Chi è Olivier Boscagli?

Olivier Boscagli è il nuovo obiettivo del Napoli per la difesa del prossimo anno. Si tratta di un calciatore francesce classe 1997 in scadenza di contratto nel 2025. Il calciatore è alto 1,81 m ed è capace di giocare da centrale, da terzino mancino e da mediano. Il calciatore difensivo è di piede mancino quello che cerca da un anno il Napoli dopo l'addio di Kim, quest'anno ha messo a segno 2 gol e 3 assist in 39 presenze in stagione tra Champions League, campionato e coppa con il club olandese con cui domina il campionato ed è pronto a trionfare con uno scudetto.