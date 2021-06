"Solidità, contrasto e attenzione: uno dei migliori in campo", Di Lorenzo devastante: pagelle da urlo sui quotidiani

Euro 2020 - Davvero importante la prestazione di Giovanni Di Lorenzo ieri in Italia-Austria. Ecco le pagelle dei quotidiani per il terzino del Napoli.

Gazzetta 7 - Uno dei migliori in campo, forse il migliore, perché non si limita a fare il terzo stopper ma, quando Spina si ricarica, parte e spacca la difesa. Pur restando sempre concentrato

Corriere dello Sport 6,5 - Solidità, contrasto e attenzione. Il difensore del Napoli tira fuori un gran bel primo tempo come palleggio e marcatura. Becca l'ammonizione in apertura di ripresa e perde un pochino di sicurezza. Mancini, però, non lo sostituisce. Segnale di grande fiducia e Giovanni si rianima.

Tuttosport 6 - Dalle sue parti si affaccia Baumgatner, non trema e trova anche gli spazi per affacciarsi in attacco. Anche lui in sofferenza quando l'Austria alza il baricentro.