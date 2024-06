Slitta la presentazione di Antonio Conte col Napoli: il motivo

Ufficializzato Antonio Conte, ora c’è grandissima attesa per la presentazione del neo allenatore del Napoli anche perché l’evento dovrebbe avvenire in una location speciale.

Ultimissime presentazione Conte: quando avverrà

Come riporta in particolare La Repubblica oggi in edicola, il presidente Aurelio De Laurentiis si sta prendendo tutto il tempo necessario affinché riesca a trovare un posto speciale.

E così dopo il sondaggio negativo presso il teatro San Carlo ora ci sta provando col Palazzo Reale: il tecnico - evidenzia il quotidiano - dovrà avere un po’ di pazienza, l’evento infatti slitta poiché non avverrà prima di due settimane. Appuntamento, praticamente, a fine giugno.