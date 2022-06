CdM - Sirigu al Napoli? Può arrivare a parametro zero in due casi

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al caso portieri per il Napoli. Ospina e Meret resteranno in azzurro? Quali sono le trattative in stato avanzato in questo ruolo? Ecco quanto riportato dal CdM:



"Come detto più volte piace Salvatore Sirigu, svincolato che arriverebbe a parametro zero. Portiere di esperienza che però farebbe da chioccia al titolare. Insomma un vice di lusso per Alex Meret, potrebbe funzionare al meglio anche con Ospina. Sul tavolo delle trattative resta apertissima la permanenza del portiere friulano non è certissima. Ha un contratto che scade nel 2023, circostanza anche questa che imporrebbe un rinnovo, ma il numero uno azzurro chiede piena fiducia soprattutto da parte di Spalletti, che invece gli ha spesso preferito Ospina".