Simeone dimenticato da Garcia, CorSport: Cholito accantonato nonostante i 12mln più bonus spesi dal Napoli

Ultime notizie Napoli - Se Kvaratskhelia a Genova non è stato particolarmente felice di uscire in piena rimonta e con 8 minuti ancora da giocare, è molto probabile che Simeone non abbia fatto salti di gioia. Ne parla il Corriere dello Sport.

Simeone dimenticato da Garcia

I 20 minuti collezionati dal Cholito finora in stagione sono una realtà. Sei gol nella stagione precedente entrando dalla panchina, 4 in campionato e 2 in Champions: